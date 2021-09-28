Горняк22: Первого замглавы Первомайского района в Алтайском крае подозревают в коррупции

Деньги. Взятка Фото: pixabay.com

Дело расследует алтайский следком. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю

Первый заместитель главы администрации Первомайского района подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как считает следствие, за последний год чиновник частями получил от директора одного из частных предприятий взятку в размере 400 тыс. рублей.

Как рассказали в ведомстве, средства предназначались за принятие решения о выборе этого предприятия в качестве поставщика оборудования для коммунальных служб (теплоснабжение, водоотведение для котельных «Первомайские коммунальные системы»). Предприятие было заинтересовано в контрактах на поставку.

В данный момент по делу ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения чиновнику администрации.

Должность первого замглавы района до последнего времени занимал Дмитрий Шипунов. На прошлой неделе, по данным «Толка», чиновник находился на своем рабочем месте. В ответ на звонок «Толка» Шипунов взял трубку и сообщил, что находится дома на больничном. Информацию СКР он комментировать не стал.

Ранее стало известно, что сотрудник Рубцовской администрации получил взятку в размере 400 тысяч рублей за принятие решения по программе получения соцвыплат на приобретение жилья.

ТОЛК