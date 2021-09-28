Горняк22: В Бийске из-за коммунальной аварии затопило двор, мусорки и парковки

Коммунальная авария в Бийске Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Жители подтопленных домов говорят, что звонили в местный «Водоканал», но предприятие выехало на место аварии не сразу – не было машин

Утро понедельника, 27 сентября, не задалось у жителей пятиэтажек в одном из районов Бийска, сообщает «Бийский рабочий».

В соцсетях бийчане написали, что затоплены межквартальные проезды, двор с детскими площадками, а также автомобили – в некоторых из них вода дошла до сидений. Автовладельцам пришлось добираться до своих транспортных средств в резиновых сапогах.

Мусорные баки тоже оказались затоплены – мало того, что в этом районе проблемы с вывозом мусора, так он теперь еще и растекся вместе с водой по всей территории двора, отмечают местные жители.

Как рассказали жильцы домов, холодной воды в квартирах тоже не было. Много раз они звонили в «Водоканал», но они ссылались на отсутствие транспорта. Управляющая компания тоже пообещала убрать мусор, но только после того, как со двора откачают воду.

Коммунальщики появились на месте аварии уже к середине дня. На просьбу дать официальный комментарий «БР» они ответили, что необходимо выслать официальный запрос, ответ на который они смогут подготовить в течение семи положенных по закону дней.

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