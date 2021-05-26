ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Ирина Линдт и Вениамин Смехов приедут на юбилей Золотухина в Алтайский край

Горняк22
16 часов Ago

Вениамин Смехов. Фото: ТВ "Толк"

Спектакли с участием известных актеров пройдут в Молодежном театре Алтая, филармонии Алтайского края и Быстром Истоке — на родине народного артиста

В Алтайском крае отметят 80-летие Валерия Золотухина с 21 по 26 июня. Об этом рассказала на пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Основной пул гостей приедет 23 июня. В Барнауле и Быстром Истоке выступят сын актера и режиссера Иван Золотухин, его вдова Ирина Линдт, а также актеры Вениамин Смехов, Алика Смехова, Валерий Черняев и Любовь Чиркова.

Спектакли с участием гостей в Барнауле состоятся в Молодежном театре Алтая. Билеты появятся в свободной продаже позднее.

Также Елена Безрукова уточнила, что 24 июня на базе Государственной филармонии Алтайского края состоится  спектакль «Флейта-позвоночник» по творчеству Владимира Маяковского. Режиссером является Вениамин Смехов, он исполняет в нем актерскую роль. В спектакле сыграет и  Дмитрий Высоцкий.

Также в Алтайском крае в 2021 году пройдут Литературный фестиваль имени Роберта Рождественского с 15 по 19 июля и Шукшинский кинофестиваль с 21 по 25 июля.

ТОЛК

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