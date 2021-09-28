Горняк22: Родители школьников в Камне-на-Оби пожаловались на неудобное время начала уроков

Первоклассники Фото: pixabay.com

Занятия у первоклассников в школе №1 начинаются в 8.50 — в то время, как многим родителям в 8.00 нужно быть на работе. Похожая ситуация в лицее №4

Родители учащихся начальных классов в Камне-на-Оби вынуждены разрываться между работой и школой, чтобы увозить и забирать своих детей. Из-за введения ступенчатой системы время начала уроков сдвинули на 8.50,. Многим родителям в 8.00 нужно быть на работе, и они вынуждены опаздывать. В самих школах такую ситуацию объясняют пандемией и требованиями Роспотребнадзора.

Чтобы развести потоки

Среди тех, кто столкнулся с неудобным временем начала занятий – житель Камня-на-Оби Иван Олейников. По словам мужчины, его дочь в этом году пошла в первый класс в школу №1. Поскольку возить ее приходится фактически ко второму уроку, у него уже возникают трудности на работе.

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Точно так же, по словам собеседника, страдают десятки других родителей первоклассников. Мало кто из них решается на то, чтобы дети самостоятельно добирались до школы и обратно. Кого-то выручают бабушки и дедушки, но далеко не у всех есть такая возможность.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе каменской школы №1 Татьяна Миронова рассказала «Толку», что начало занятий в 8.50 у первоклассников продиктовано условиями пандемии. Также она добавила, что для учащихся первых классов в школе организован отдельный вход:

«По требованиям Роспотребнадзора у нас составлено ступенчатое расписание. Некоторые классы приходят к третьему уроку и соответственно уходят чуть позже. Эти меры позволяют избежать столпотворения в холле в 7.40».

Миронова добавила, что учащиеся начальных классов во время учебного процесса находятся только в своей рекреации и не пересекаются со школьниками средних и старших классов.

Отдельное здание не спасает

В каменском лицее №4 еще в прошлом учебном году учеников 1-3 классов перевели в отдельный корпус. Но и здесь действует ступенчатое расписание. Правда, в этом случае интересы родителей первоклассников учли – у них уроки начинаются в 8.00.

При этом учащиеся вторых классов приходят в лицей к 8.30, ученики третьих классов – к 9.00.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея №4 Елена Малиновская рассказала «Толку», что такое расписание действует с прошлого года и не вызывает особых нареканий у родителей.

Собеседница добавила, что занятия у первой смены в основном корпусе лицея начинаются в 8.30, а школьники пользуются несколькими входами и выходами.

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