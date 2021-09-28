Горняк22: 247 случаев ковида выявили за сутки в Алтайском крае, умерли 20 человек
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Сейчас в регионе от коронавируса прививаются 683,1 тыс. человек. При этом первую дозу вакцины поставили 40 тыс. человек, полностью привиты 638,7 тыс. жителей края
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 247 новых инфицированных коронавирусом. Общее число зараженных в регионе достигло 76 919 человек, среди них 5 594 – дети до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае на 27 сентября
- 20 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, среди них 19 скончались непосредственно от инфекции. Всего за пандемию в регионе умерли 5 358 больных.
- В крае сейчас 514 тяжелобольных коронавиурсом, из них подключены к аппаратам ИВЛ 215 человек.
- Выздоровели от коронавируса за сутки 99 человек. Общее число переболевших – 59 195.
- 3 714 койки для ковидных больных развернуто в крае. Сейчас в резерве остается 668 мест.
- С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 2 746 пациентов. Еще у 391 человека диагностировали пневмонии, похожие на ковид.
Где выявили новые случаи за сутки
Барнаул – 71,
Бийск – 25,
Рубцовск – 19,
Алейск и Бийский район – по 6,
Заринск, Краснощековский, Кытмановский и Усть-Пристанский районы – по 5,
Камень-на-Оби, Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по 4,
Славгород, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Михайловский, Поспелихинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский и Шипуновский районы – по 3,
Алейский, Алтайский, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Тюменцевский и Целинный районы – по 2,
Бурлинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Угловский и Хабарский районы – по 1.