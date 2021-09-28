ГОРНЯК22 29.09.2021
Общество

Горняк22: «Зимняя сказка»: первый снег ненадолго засыпал Белокуриху

Горняк22
18 часов Ago

Первый снег в Белокурихе Фото: @antonina_daryanova

Отдыхающие на курорте рассказали, что в горных районах Белокурихи первый снег успел некоторое время даже полежать, не тая

На алтайском курорте Белокуриха-2 вечером 26 сентября образовался небольшой снежный покров – крупный мокрый снег летел хлопьями, его успели снять на видео и фото туристы города. Примечательно, что в горах Белокурихи снег остался до утра понедельника, не растаял, а в самом городе снега уже нет.

«Зимняя сказка в Белокурихе, – написала одна их отдыхающих. – Такой вот он, отдых в России: бери в сентябре резиновые сапоги и… валенки».

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Публикация от Таня Кузнецова (@taleksa_)

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Публикация от @jenny_27109

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Публикация от Щербаков Антон (@shcherbakov7464)

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Публикация от Антонина Дарьянова (@antonina_daryanova)

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Публикация от Новости Алтая (@novostialtaya)

На видео в Instagram туристы показывают известные локации Белокурихи-2 (Белокуриха горная), засыпанные снегом, а также знаменитый серпантин дороги с туристскими объектами.

Как правило, по народной примете, постоянный снежный покров ляжет ровно через месяц после первого снега.

Кроме того, временный снежный покров лег в сибирских городах – в Кемерове, Томске и Новосибирске. Из-за гололеда утром в Томске произошло более 20 аварий, а также город встал в 10-балльные пробки. А в Кемерове жители 212 раз позвонили в аварийные службы по поводу упавших деревьев.

ТОЛК

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