ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: В Кемерово мужчина убил гантелью и расчленил девушку из ревности

Горняк22
16 часов Ago

Наручники. Арест Фото: pixabay.com

Сначала обвиняемый убеждал следователей, что не знает, где находится пропавшая девушка, но позже признался в убийстве из ревности

25-летнего жителя Кемерово обвиняют в убийстве 21-летней девушки, которая пропала накануне, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 19 мая в полицию обратились с заявлением об исчезновении 21-летней девушки. После этого в канализации нашли частицы кожи и волосы с бурыми следами. Экспертиза установила, что они принадлежат пропавшей.

После этого под подозрение попал обвиняемый, который был знаком с погибшей. В ходе допросов он признался, что поссорился с пострадавшей из-за ревности и ударил девушку гантелью по голове. После этого он решил расчленить тело. 

Тело девушки в нескольких пакетах обвиняемый вынес в мусорный бак. Кроме того, мужчина убрался в квартире, чтобы скрыть все следы преступления. При этом следователи в ходе обыска нашли предполагаемое орудие преступления и одежду, в которой обвиняемый совершил убийство. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Сейчас он заключен под стражу и ждёт психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее житель Славгорода заказал убийство бывшей супруги. Вся операция «убийства женщины» проходила под прикрытием полиции. Однако после передачи денег за преступление заказчика задержали.

ТОЛК

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