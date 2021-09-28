Горняк22: Второй хлеб: в Бийске скупщики в два раза взвинтили цены на картофель

Картофель. Урожай Фото: pixabay.com

Бийчане, которые по осени закупали картофель небольшим оптом на рынках или у сельхозпроизводителей, рассказали, что цена на него выросла в два раза

В Бийске, по сравнению с предыдущим годом, когда на картофель был урожай, цена на этот основной сибирский овощ поднялась, сообщает «Бийский рабочий». Если в прошлом году за мешок картофеля (35-40 кг) в совхозе просили 540-500 рублей, сейчас уже 1000.

Бийчане рассказали, что скачок цен отразился на семейных бюджетах – те, кто на зиму планировали закупить на семью 10-15 мешков картофеля, ограничиваются двумя-четырьмя.

В плодопитомнике Бийска рассказали, что весь картофель нового урожая уже продан – в этом году его собрали не так много. Сейчас на рынках города можно найти этот овощ, привезенный из сел Бийского района, – за пятилитровое ведро просят по 250 рублей.

Покупатели считают, что во всем виноваты скупщики картофеля – у сельчан и тех, кто продавал избытки, они скупили его подешевле и, ориентируясь «в мировых ценах», просят теперь в два раза дороже, утверждая, что картофель дальше будет только дорожать.

Бийчане же, не успевшие закупить картофель по старым ценам, пишут в соцсетях, что намерены покупать по килограмму в торговых сетях или просто употреблять меньше картофеля.

ТОЛК