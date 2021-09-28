Горняк22: В Алтайском крае введут штрафы за продажу газовых баллончиков детям

Дети Фото: pixabay.com

В августе депутаты уже проголосовали за ограничение продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ

В Алтайском крае депутаты обсудят введение административной ответственности за продажу несовершеннолетним баллончиков с бытовым газом и безалкогольных «энергетиков», сообщает пресс-служба АКЗС

«Товары с сжиженным газом свободно продаются. Это стало опасной игрушкой для детей. Мы предлагаем изменения, которые помогут привлекать к ответственности недобросовестных продавцов и предпринимателей», – рассказал депутат фракции «Единая Россия» Денис Голобородько.

По его словам, предложенные поправки предусматривают штрафы до 1,5 тысячи рублей для граждан и до 20 тысяч рублей для юридических лиц. Документ могут рассмотреть в первом чтении на сессии АКЗС в конце октября.

Ранее в Алтайском крае 10-летний ребенок погиб, надышавшись газом из баллончика. По предварительным данным, дети приобрели вещество в одном из сельских магазинов. Тело ребенка нашли в заброшенном здании. Он умер до приезда скорой помощи.

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