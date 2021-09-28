ГОРНЯК22 29.09.2021
Общество

Горняк22: 19 многоквартирных домов Барнаула остаются без отопления из-за аварий на сетях

Горняк22
18 часов Ago

Дом. Тепло. Уют. Кошка Фото: pixabay.com

Образовательные организации и учреждения здравоохранения города, по данным на понедельник, 27 сентября, подключены на 100%

Как рассказали в пресс-службе СГК Барнаул, отопление подключено в 70% многоквартирных домов города.

В 19 домах пока ограничена подача тепла, так как выявлено повреждение на теплосети. Речь идет о районе улиц Малахова, Павловский тракт, Попова и Советской Армии. В компании рассказали, что локальные повреждения оперативно устраняются – аварийные бригады работают круглосуточно.

Кроме того, в СГК напомнили, что если в доме нет отопления, то информацию о подключении можно узнать в УК или ТСЖ, а также можно позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в администрации районов:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25;
  • Диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

Ранее также в правительстве Алтайского края сообщили, что отопление до конца минувшей недели должны были получить все дома во всех муниципалитетах региона.

ТОЛК

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