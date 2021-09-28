Горняк22: День учителя 2021 приближается: история праздника и правила выбора подарков

День учителя. Поздравление с праздником Фото: Pixabay

В нашей стране исторически сложилось хорошее отношение ко всем преподавателям в различных сферах. Их труд высоко ценится обществом, ежегодно награждается признаниями и благодарностями

День учителя 2021 отмечается в России – 5 октября.

В этот же день празднуют Всемирный день учителя (World Teachers’ Day).

В Советском Союзе День учителя появился в 1965 году указом президиума Верховного Совета СССР. Тогда его отмечали в первое воскресенье октября. Борис Ельцин в 1994 году подписал указ, в котором 5 октября утвердили официальной датой Дня учителя в России. Его соединили с Международным днем учителя, учрежденным в 1994 году, пишет «КП».

Выбор даты Дня учителя – 5 октября – связан с тем, что в этот день в 1966 году приняли международную рекомендацию «О положении учителей». Это был первый документ об условиях труда педагогов во всем мире.

Родители школьников и сами дети с удовольствием поздравляют своих классных руководителей и любимых преподавателей с Днем учителя и дарят им цветы и подарки. Однако в подарках важно знать меру. Согласно Гражданскому кодексу, работники бюджетной сферы могут принимать подарки не дороже 3 тыс. рублей.

ТОЛК