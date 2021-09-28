ГОРНЯК22 29.09.2021
Общество

Горняк22: IKEA больше не будут выпускать знаменитую синюю акулу Blahaj

Горняк22
18 часов Ago

Акула Blahaj Фото: instagram.com/ikea_rus

После информации о прекращении производства возмущённые фанаты устроили акцию поддержки игрушки. Они настаивают, чтобы Blahaj вернули в магазины

Шведская компания IKEA перестанет выпускать игрушечную акулу Blahaj, сообщает служба поддержки компании в Twitter.

Покупатели заметили, что игрушка пропала с сайта магазина, и написали в службу поддержки с вопросом о том, когда она появится снова.

«Она может быть доступна только в течение короткого периода времени. Выпуск будет прекращен с апреля 2022 года», – ответили в компании.

Акула Blahaj получила большую популярность в Сети. Игрушка стала героем различных мемов и видео. Многие начали скупать товар и перепродавать по завышенной цене.

Ранее рубцовчанка заплатила 660 тысяч таможенных платежей за незаконно ввезенные шубы. Шубы без документов таможенники нашли в одном из магазинов города. Нелегальный товар арестовали до прохождения владельцем всех таможенных процедур.

ТОЛК

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