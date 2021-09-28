Горняк22: Почти половина россиян готовы переехать в новые сибирские города

Переезд Фото: pixabay.com

Чаще всего в качестве причин для переезда опрошенные россияне называли большую зарплату и гарантированную работу на новом месте

41% россиян заявили, что готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Об этом стало известно из исследования банка «Открытие», сообщает РИА Новости.

Так, 7% респондентов выразили безусловную готовность переселиться на новое место. Еще 41% отметили, что могли бы сменить место жительства при определенных условиях. Например, при зарплате в два-три раза выше, чем сейчас, и комфортных условиях для жизни.

При этом 51% подчеркнули, что не планируют жить в этих городах. Чаще всего так отвечали опрошенные из Москвы и Санкт-Петербурга. Люди отказывались от переезда из-за холодного климата и неудобного географического положения.

В августе Сергей Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить три, а лучше пять крупных городов с населением от трехсот тысяч человек до миллиона. По его мнению, в каждом из них нужно развивать свою сферу деятельности.

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