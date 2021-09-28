Горняк22: Что нужно сделать 28 сентября: народные приметы на Никиту Гусятника

Гуси. Птицы Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки молились о защите гусят от хищников, собирали урожай репы с грядок, а также стригли овец

28 сентября отмечается народно-христианский праздник «Никита Гусятник». По-другому его называют «Гусепролет», «Никита осенний» и «Репорез». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 28 сентября

Наши предки 28 сентября молились святому Никите о защите водоплавающих птиц.

В этот день с грядок убирали репу. После чего хозяйки готовили из собранного урожая различные блюда к ужину.

На Никиту Гусятника обязательно стригли овец. Из шерсти в дальнейшем делали валенки, онучи и рукавицы на зиму.

28 сентября наблюдали за гусями. По их полету предсказывали погоду на ближайшее время. Считалось, что если птица стоит над лужей – будет мороз, если полощется в воде – будет тепло.

Народные приметы 28 сентября

Если вечером густой туман – ночью будет дождь.

Ветви ели и сосны опускаются вниз – к дождю.

Начинается перелет гусей: если летят высоко — к дружному половодью, низко — к малой воде.

Дикие гуси низко летят – снег сулят.

Гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме.

Если перелетные гуси часто садились на землю – ожидалась осень сухой и теплой.

Осень Фото: Анна Меньшикова

Источник

ТОЛК