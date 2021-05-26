ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: С начала 2021 года в Барнауле сильно подорожали комнаты в квартирах

Горняк22
16 часов Ago

Барнаул. Весна Фото: Виталий Барабаш

За первые 4,5 месяца 2021 года комнаты в российских квартирах подорожали на 5,3%, Барнаул показал еще более крутой результат

С января по середину мая 2021 года в России цены на комнаты в квартирах выросли на 5,3% до 862  тыс. рублей, сообщает портал «Мир квартир». Барнаул попал в число 68 городов, где проводилась аналитика. Этот тип недвижимости в столице Алтайского края прибавил в цене гораздо серьезнее.

По наблюдениям аналитиков портала, в 2021 году комнаты подорожали в 57 городах и только в девяти уступили в цене. Круче всего поднялся ценник на курортах: в Сочи и Севастополе (15,7%), Калининграде (13,8%). Тренд объясняют тем, что эту недвижимость покупают для проведения отпуска или сдачи в аренду.

С начала 2021 года в Барнауле сильно подорожали комнаты в квартирах1 25 мая, 6:04

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Еще заметный рост показала цена комнат в городах, где ранее они стояли очень дешево – Череповце, Кургане, Ульяновске, Магнитогорске. Только 0,8% прибавили комнаты в Москве, но при этом они стоят как полноценная квартира в Барнауле – 3,1 млн рублей.

Своеобразной «серединой» стал Санкт-Петербург. Этот город имеет одну из самых больших баз предложения по комнатам. С января они подорожали до 2,1 млн рублей (12%).  

Тренд, характерный для рынка комнат, отмечен и в нашем городе. В Барнауле этот тип недвижимости подорожал на 10,5% до 696,7 тыс. рублей.  

Руководитель портала «Мир квартир» Павел Луценко отмечает, что такой крутой динамики цен на комнаты в ближайшем прошлом не было. В среднем по России за весь 2019 год они подорожали на 1,7%, за 2020 – на 0,6%. Рост 2021-го он связывает с беспрецедентным ростом цен на рынке вторичного жилья в целом.

ТОЛК

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