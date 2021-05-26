ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Экспертиза нашла нарушения в проекте скандального дома на ул. Гущина в Барнауле

Горняк22
16 часов Ago

Участок застройки на ул. Гущина Фото: Предоставлено жильцами домов на ул. Гущина, 150/3 и 150/4

Специалисты считают, что дом проектировался по устаревшим нормам, а действующую версию проекта нельзя привести в соответствие с новыми требованиями

Результаты независимой экспертизы показали, что в проектной документации на строительство многоэтажки на участке между домами на ул. Гущина, 150/3 и 150/4 в Барнауле допущено много ошибок, сообщает «Банкфакс». Экспертизу заказали жильцы домов, выступавшие категорически против застройки двора. Ее провела компания «ЛЭО «СтройТехЭкспо».

Специалисты пришли к выводу, что выявленные несоответствия невозможно устранить, если дом построят по существующему проекту. 

Эксперты обнаружили в документации 11 нарушений градостроительных, противопожарных и санитарных норм. Среди них следующие:

  • Коэффициент застройки земельного участка почти вдвое превышает допустимый норматив: 77,7% против 40%, предусмотренных Правилами землепользования и застройки.
  • На подземной автостоянке не предусмотрены оконные проемы, хотя должны там быть.
  • От стены будущего дома до детской площадки останется всего 10 метров, а по нормам должно быть не менее 12 метров.
  • Пожарные проезды не соответствуют нормативам – они должны быть расположены на расстоянии не менее 8 метров от стены здания. В случае, если дом построят, это нарушение будет касаться и нового строения, и уже существующих.
  • Если строительство состоится, у пожарных не будет возможности дотянуться лестницей до этажей выше седьмого в здании на Гущина, 150/3 и выше восьмого в здании 150/4.
  • В опасную зону стрелы подъемного крана может попасть крыльцо одного из входов в дом № 150/3.
  • Значительно нарушены нормы инсоляции (освещения). Восемь квартир одного дома почти не будут получать солнечного света (36 минут в сутки, вместо положенных минимальных двух часов). Сейчас там показатель инсоляции превышает пять часов. Еще в восьми квартирах освещение останется в пределах нормы, но сильно сократится. 

Экспертиза нашла нарушения в проекте скандального дома на ул. Гущина в Барнауле1 25 мая, 6:04

В центре Барнаула на маленьком участке начали строить большой дом

Застройщик «Строй-Инвест» получил разрешение на многоквартирный дом около ТОЦ «Гулливер», который он возведет к 2025 году

Эксперты полагают, что проект этого жилого дома разрабатывался с учетом требований уже не действующих редакций документов.

Одна из членов инициативной группы жильцов Елена Исаева рассказала, что вместе с другими жильцами еще ждет ответа от прокуратуры на обращение. Они считают его наличие обязательным условием для обращения в суд.

Кроме того, 24 мая инициативная группа направила письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, чтобы через него привлечь внимание к проблеме президента Владимира Путина. Ранее жильцы направляли жалобу в приемную главы государства, но ответа пока не получили. 

Напомним, 10-этажный дом на ул. Гущина собирается построить собственник участка – компания «Регионстрой». Он прошел все необходимые согласования, а проект – экспертизу.

Однако жильцы взбунтовались. Они написали письмо главе Барнаула Вячеславу Франку, под которым собрали 400 подписей. Затем с ними встречались представители мэрии, было решено приостановить стройку. 

Жильцы намерены обращаться в суд, чтобы оспаривать результаты госэкспертизы проекта. 

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: