ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Туристы на Телецком озере наблюдают за медведями во время их водопоя

Горняк22
16 часов Ago

Медведь Фото: pixabay.com

В разных местах отдыхающие видели сначала одинокого хищника, а затем медведицу с тремя маленькими медвежатами, пришедшими к озеру напиться воды

В этом сезоне отдыхающим на Телецком озере в Республике Алтай везет на встречи с медведями. Во время водных экскурсий туристы замечают диких животных, которые приходят к озеру, чтобы напиться. Об этом пишут в паблике «Инцидент Барнаул».

 

 

В сообщении говорится, что на днях туристы видели медведя, который пришел к озеру на водопой. Утолив жажду, косолапый не спеша поднялся по склону, после чего скрылся в зарослях.  

В другом случае люди увидели медведицу, которая привела к озеру трех медвежат. Дикие животные также вышли на берег на водопой.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: