ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Экстремальная жара до +38 градусов придет в Алтайский край 26 мая

Горняк22
16 часов Ago

Природа. Лето Фото: pixabay.com

В Барнауле воздух прогреется до +31… +33 градусов. Осадков в краевой столице не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с

Экстремально жаркая погода с показателями термометров до +38 градусов ожидается 26 мая в Алтайском крае. Прогноз погоды передает региональный ЦГМС.

В крае температура воздуха составит +28… +33 градуса, местами по западу до +38 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +31… +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

ТОЛК

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