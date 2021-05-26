Горняк22: Под видеонаблюдением и с КПП будут отдыхать алтайские школьники в лагерях

Лагерь Фото: Анна Камалова

В загородных лагерях отдыха установили дополнительные видеокамеры по периметру и усилили охрану после трагедии в казанской школе

Этим летом в детских оздоровительных лагерях региона будут работать видеокамеры, стоять КПП, за работой будет следить Росгвардия, а свидания детей с родителями – запретят. Решение об усилении мер безопасности правительство страны приняло после трагедии в Казани, где школьник устроил стрельбу в гимназии, а также из-за распространения коронавируса. Как будет организован летний отдых в Алтайском крае, показали на примере лагеря «Соснячок».

25 мая стартовала приемочная кампания оздоровительных детских лагерей. «Соснячок» стал одним из первых, который посетили представители специальной межведомственной комиссии.

Руководитель организации Наталья Никулина рассказала, что весь периметр территории оснащен камерами видеонаблюдения, установлены две тревожные кнопки для вызова охраны. Кроме того, в круглосуточном режиме на территории будут дежурить сотрудники ЧОПа, с которым заключен договор.

20 мая, 18:27

Детские лагеря отдыха Алтайского края проверят на безопасность и комфорт

Заезд юных отдыхающих запланирован на 3 июня. Перед этим каждый лагерь обследует специальная комиссия, в том числе на соблюдение противоэпидемиологических мер

«После того, как премьер-министр подписал антитеррористические требования по организации детского загородного отдыха, мы провели ревизию всех лагерей. Все соответствуют им: есть тревожные кнопки, заключены договоры с охранными предприятиями либо с Росгвардией, организованы контрольно-пропускные пункты, установлено видеонаблюдение. Причем перед началом сезона лагеря докупили оборудование», – отметил председатель комитета образования Барнаула Андрей Муль.

Наталья Никулина напомнила, что этим летом будет запрещено посещение загородных лагерей родителями. Она попросила мам и пап с пониманием отнестись к этим мерам безопасности, введенным из-за распространения коронавируса.

«После заезда ни дети, ни сотрудники не смогут покинуть территорию лагеря до окончания сезона. Чтобы родители не волновались и были в курсе жизни своих сыновей и дочерей, мы создали группы в социальных сетях, где будем выставлять максимально полную информацию о том, как проходит досуг детей, что они едят, в каких условиях проживают. Отдельные группы будут у каждого отряда, где можно в режиме онлайн задать вопросы вожатым и воспитателям практических круглосуточно», – отметила Никулина.

Она добавила, что в лагере будут работать не только медики, но и психолог, который в случае необходимости проведет индивидуальную консультацию с ребенком, что особенно важно для малышей, которые на две недели окажутся вдали от родителей.

Напомним, антитеррористические требования для детских лагерей правительство России утвердило 14 мая. Решение об усилении мер безопасности было принято после трагедии в Казани, когда ученик одной из гимназий взорвал самодельное устройство и открыл стрельбу. В результате погибли семеро детей и двое педагогов. Более 20 человек получили ранения.

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