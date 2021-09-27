Горняк22: Появилось видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ранее представитель Кремля Сергей Песков рассказывал о том, что глава государства «прикипел душой» к этому российскому региону

В Сети появилось видео с кратковременного отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге. Кадры публикуют СМИ.

Компанию в поездке, о которой сообщалось ранее, российскому лидеру по традиции составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Президент прокатился за рулем катера и вездехода, порыбачил и провел ночь в палатке. Особенно его впечатлило промчавшееся совсем рядом стадо маралов.

Путин часто выбирает тайгу для небольшого отпуска. В этих поездках его нередко сопровождает Шойгу. Буквально в марте президент побывал в Сибири, где прокатился по хвойному лесу на вездеходе, снялся на фоне елочек и перекусил свежими овощами на устланном шкурами животных диване.

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