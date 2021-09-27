Горняк22: Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Российский лидер назвал его достойным кандидатом. Инициативу уже поддержали руководители двух политических партий — «ЕР» и ЛДПР

Президент России Владимир Путин предложил назначить Вячеслава Володина по пост спикера Госдумы нового, восьмого, созыва. Об этом он заявил на встрече с главами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента.

«Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего созыва», — сказал глава государства (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Окончательное решение должны будут принять лидеры партий. Известно, что инициативу Путина уже поддержали в «Единой России» и ЛДПР.

На прошедших выборах Володин выдвигался от «ЕР» в Саратовском одномандатном округе, набрав 72,1% голосов избирателей. Должность спикера Госдумы он занимает в течение последних пяти лет – с октября 2016 года.

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