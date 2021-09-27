Горняк22: На Алтае суд взыскал с экс-депутата 3,4 млн за Lexus
Кроссовер. Автомобиль в салоне Фото: pixabay.com
За время тяжб политик успел лишиться своего статуса и продать премиальный автомобиль, однако это не помогло ему уйти от ответственности
В Алтайском крае бывшего депутата обязали выплатить крупную сумму за незаконно приобретенный кроссовер. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство установило, что в 2017 году член Тальменского районного Совета народных депутатов купил премиальный Lexus RX, при этом стоимость машины существенно превышала указанный в декларации политика доход.
Коллегия Алтайского краевого суда удовлетворила требования прокурора обратить в доход государства имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.
«Поскольку ответчик продал автомобиль в ходе прокурорской проверки, в доход государства обращены денежные средства в сумме 3,4 млн рублей – эквивалентные стоимости автомобиля», – сообщили в ведомстве.
Ранее «Толк» сообщал о том, что коммунистка Самира Кондаурова вышла из Думы Бийска после проблем с декларациями.