Горняк22: В Барнауле автомобиль разбился в жестком ДТП у остановки
Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что у легковушки оказалась серьезно повреждена крыша — вероятно, из-за удара о столб
В Барнауле легковой автомобиль разбился в жестком ДТП. Фото с места происшествия появились в соцсетях.
Авария произошла утром 26 сентября на Солнечной поляне в районе «Карандин-Арены» и недалеко от автобусной остановки.
Судя по опубликованным кадрам, Toyota вылетела на обочину встречной полосы, снеся по дороге столб со знаком «Пешеходный переход».
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По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие, однако при каких обстоятельствах оно произошло – не уточняется.
Горняк22: В Барнауле автомобиль разбился в жестком ДТП у остановки
Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что у легковушки оказалась серьезно повреждена крыша — вероятно, из-за удара о столб
В Барнауле легковой автомобиль разбился в жестком ДТП. Фото с места происшествия появились в соцсетях.
Авария произошла утром 26 сентября на Солнечной поляне в районе «Карандин-Арены» и недалеко от автобусной остановки.
Судя по опубликованным кадрам, Toyota вылетела на обочину встречной полосы, снеся по дороге столб со знаком «Пешеходный переход».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие, однако при каких обстоятельствах оно произошло – не уточняется.
Горняк22: Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Море волнуется раз»
Кинозал Фото: pixabay.com
Конкурс до последнего дня сохранял интригу, так как все ленты были интересными, заявил президент «Кинотавра» Александр Роднянский
Драма «Море волнуется раз» признана лучшим фильмом фестиваля «Кинотавр», который в эти дни проходит в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
«На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», – заявил со сцены во время вручения награды режиссер ленты Николай Хомерика.
По сюжету фильма влюбленная пара уединяется в старом домике посреди леса, где девушку начинают мучить ночные кошмары. Вскоре молодые люди встречают соседей – супружескую пару, которая оказываются очень похожими на них самих.
Роли в картине сыграли дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга Бодрова (удостоена награды за лучшую женскую роль), а также Юлия Ауг, Валерий Степанов и Андрей Смоляков.
Ранее «Толк» рассказывал о фильме «Дюна» по роману Фрэнка Герберта, который вышел российский прокат.