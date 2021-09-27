Горняк22: В Барнауле автомобиль разбился в жестком ДТП у остановки

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"

На опубликованных очевидцами кадрах видно, что у легковушки оказалась серьезно повреждена крыша — вероятно, из-за удара о столб

В Барнауле легковой автомобиль разбился в жестком ДТП. Фото с места происшествия появились в соцсетях.

Авария произошла утром 26 сентября на Солнечной поляне в районе «Карандин-Арены» и недалеко от автобусной остановки.

Судя по опубликованным кадрам, Toyota вылетела на обочину встречной полосы, снеся по дороге столб со знаком «Пешеходный переход».

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По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие, однако при каких обстоятельствах оно произошло – не уточняется.

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