Горняк22: Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Море волнуется раз»

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Конкурс до последнего дня сохранял интригу, так как все ленты были интересными, заявил президент «Кинотавра» Александр Роднянский

Драма «Море волнуется раз» признана лучшим фильмом фестиваля «Кинотавр», который в эти дни проходит в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», – заявил со сцены во время вручения награды режиссер ленты Николай Хомерика.

По сюжету фильма влюбленная пара уединяется в старом домике посреди леса, где девушку начинают мучить ночные кошмары. Вскоре молодые люди встречают соседей – супружескую пару, которая оказываются очень похожими на них самих.

Роли в картине сыграли дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга Бодрова (удостоена награды за лучшую женскую роль), а также Юлия Ауг, Валерий Степанов и Андрей Смоляков.

Ранее «Толк» рассказывал о фильме «Дюна» по роману Фрэнка Герберта, который вышел российский прокат.

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