Горняк22: Умер основатель легендарной группы Status Quo Алан Ланкастер
Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com
Коллектив прославился жёстким ритмичным рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. Начиная с 2005 года удерживает британский рекорд по количеству синглов, входивших в официальный чарт
Основатель легендарной британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.
По словам близких, артист умер у себя дома в Сиднее в окружении родных. В последние годы он боролся с рассеянным склерозом.
Status Quo была основана в 1962 году, выпустив за все эти годы свыше 100 млн пластинок, а по количеству альбомов-хитов уступив лишь Rolling Stones. Группа выступает до сих пор, но Ланкастер покинул ее еще в 1985 году после переезда в Австралию.
Среди самых популярных композиций коллектива – собственная версия «In The Army Now» нидерландского дуэта братьев Роба и Ферди Болландов.
Горняк22: В Барнауле приостановили работу два пункта вакцинации от COVID-19
Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
Пациентов перестали принимать площадки в торговых центрах «Волна» и «Весна». В связи с чем это произошло и как долго продлится приостановка — не сообщается
Два пункта вакцинации от коронавирусной инфекции приостановили работу в Барнауле. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».
Речь идет о площадках в торговых центрах «Весна» и «Волна». О причинах, по которым пункты перестали принимать пациентов, не сообщается.
По предварительной записи в городе продолжают делать прививку против коронавируса и гриппа поликлиники. По живой очереди на прием также можно прийти в Диагностический центр Алтайского края, горбольницу № 4 и ТРЦ «Геомаркет».
В начале сентября стало известно, что жители Алтайского края могут привиться от гриппа и COVID в мобильных ФАПах.
Горняк22: На Алтае полиция начала проверку после обнаружения паспортов на свалке
Паспорта Фото: "Инцидент Барнаул"
Ее ведут сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого главка
В Алтайском крае полиция начала внутреннюю проверку после обнаружения десятков недействительных паспортов на свалке в селе Волчиха. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
«По факту обнаружения паспортов граждан РФ на свалке бытовых отходов назначена проверка», – говорится в сообщении.
Уже известно, что один из сотрудников подготовил документы для уничтожения – в них проставили соответствующие штампы и вырезали номера.
«По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию», – уведомили в полиции.
По результатам работы «будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили здесь.