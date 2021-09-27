Горняк22: Умер основатель легендарной группы Status Quo Алан Ланкастер

Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com

Коллектив прославился жёстким ритмичным рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза и буги-вуги. Начиная с 2005 года удерживает британский рекорд по количеству синглов, входивших в официальный чарт

Основатель легендарной британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС.

По словам близких, артист умер у себя дома в Сиднее в окружении родных. В последние годы он боролся с рассеянным склерозом.

Status Quo была основана в 1962 году, выпустив за все эти годы свыше 100 млн пластинок, а по количеству альбомов-хитов уступив лишь Rolling Stones. Группа выступает до сих пор, но Ланкастер покинул ее еще в 1985 году после переезда в Австралию.

Среди самых популярных композиций коллектива – собственная версия «In The Army Now» нидерландского дуэта братьев Роба и Ферди Болландов.

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