ГОРНЯК22 27.09.2021
Общество

Горняк22: В Барнауле приостановили работу два пункта вакцинации от COVID-19

Горняк22
9 часов Ago

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Пациентов перестали принимать площадки в торговых центрах «Волна» и «Весна». В связи с чем это произошло и как долго продлится приостановка — не сообщается

Два пункта вакцинации от коронавирусной инфекции приостановили работу в Барнауле. Об этом сообщает телеканал «Катунь 24».

Речь идет о площадках в торговых центрах «Весна» и «Волна». О причинах, по которым пункты перестали принимать пациентов, не сообщается.

По предварительной записи в городе продолжают делать прививку против коронавируса и гриппа поликлиники. По живой очереди на прием также можно прийти в Диагностический центр Алтайского края, горбольницу № 4 и ТРЦ «Геомаркет».

В начале сентября стало известно, что жители Алтайского края могут привиться от гриппа и COVID в мобильных ФАПах.

ТОЛК

ГОРНЯК22 27.09.2021
Общество

Горняк22: На Алтае полиция начала проверку после обнаружения паспортов на свалке

Горняк22
9 часов Ago

Паспорта Фото: "Инцидент Барнаул"

Ее ведут сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого главка

В Алтайском крае полиция начала внутреннюю проверку после обнаружения десятков недействительных паспортов на свалке в селе Волчиха. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

«По факту обнаружения паспортов граждан РФ на свалке бытовых отходов назначена проверка», – говорится в сообщении.

Уже известно, что один из сотрудников подготовил документы для уничтожения – в них проставили соответствующие штампы и вырезали номера.

«По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибка была обнаружена, документы собрали и направили на утилизацию», – уведомили в полиции.

По результатам работы «будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили здесь.

ТОЛК

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