Горняк22: На АЭС в Тверской области остановился один из энергоблоков
Знак радиационной опасности Фото: pixabay.com
Энергоблок № 4 Калининской АЭС остановила сработавшая автоматическая система. Специалисты выясняют причины произошедшего
Четвертый энергоблок остановился 26 сентября на Калининской АЭС в Тверской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения пресс-службы концерна «Росэнергоатом».
Остановка произошла в 10.01 под действием автоматики. Сейчас на АЭС продолжают работать три установки.
«Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень радиации на станции и прилегающей к ней территории находится в пределах нормы.
Калининская АЭС расположена около города Удомля. Ее суммарная мощность 4 тысячи мегаватт.
В мае стало известно, что на Чернобыльской АЭС возобновились ядерные реакции.