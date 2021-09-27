Горняк22: На АЭС в Тверской области остановился один из энергоблоков

Знак радиационной опасности Фото: pixabay.com

Энергоблок № 4 Калининской АЭС остановила сработавшая автоматическая система. Специалисты выясняют причины произошедшего

Четвертый энергоблок остановился 26 сентября на Калининской АЭС в Тверской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сведения пресс-службы концерна «Росэнергоатом».

Остановка произошла в 10.01 под действием автоматики. Сейчас на АЭС продолжают работать три установки.

«Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень радиации на станции и прилегающей к ней территории находится в пределах нормы.

Калининская АЭС расположена около города Удомля. Ее суммарная мощность 4 тысячи мегаватт.

В мае стало известно, что на Чернобыльской АЭС возобновились ядерные реакции.

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