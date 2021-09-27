Горняк22: Летевший в Сочи самолет совершил вынужденную посадку после удара молнии

Самолет Фото: pexels.com

На борту лайнера находились 175 пассажиров. Никто из них не пострадал. После посадки туристов отправили в пункт назначения автобусами

Молния попала в следовавший из Екатеринбурга в Сочи самолет, борт совершил посадку на запасном аэродроме. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел еще 25 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Самолет сделал вынужденную посадку на запасном аэродроме Краснодара. Никто их 175 находившихся на борту пассажиров не пострадал. В пункт назначения людей доставили на автобусах.

«Воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния)», – сообщили агентству в воздушной гавани.

На месте работают технические службы авиакомпании, которые примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета.

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