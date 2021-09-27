Горняк22: Netflix анонсировал съемки третьего сезона «Ведьмака»

Кадр из сериала Фото: twitter.com/witchernetflix

Премьера второго сезона саги, которая получила признание у российских зрителей (рейтинг 7,4 на КиноПоиске), состоится на видеосервисе 17 декабря

Netflix объявил о подготовке к съемкам третьего сезона телесериала «Ведьмак». Об этом сообщает Twitter сервиса.

Детали и сроки выхода проекта на экраны пока не раскрываются.

«Ведьмак (The Witcher) — американо-польский сериал в жанре фэнтези, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. По сюжету главный герой – мутант и убийца чудовищ Геральт – старается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров. Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года.

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