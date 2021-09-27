Горняк22: Выплаты кэшбека за детский отдых могу задерживать на срок свыше месяца

Лагерь "Соснячок" Фото: Анна Камалова

Тысячи жителей Алтайского края уже получили средства по новой программе поддержки детского отдыха, но есть и те, кто не может дождаться возврата части денег за путевку

В редакцию «Толка» продолжают обращаться возмущенные родители, столкнувшиеся с проблемами по получению кэшбека – 50% компенсации затрат на путевку в оздоровительный детский лагерь. Так, жительница Барнаула Надежда рассказала, что с момента одобрения заявки прошло больше месяца, но деньги на специально оформленную карту «Мир» так и не пришли.

«Ждите еще»

Женщина не понимает, где застряла выплата, и не знает, куда обращаться за разъяснениями.

«Этим летом мы дважды отправляли ребенка на отдых в оздоровительный лагерь. Первый раз при покупки путевки воспользовались краевой субсидией, а когда появилась информация о кэшбеке, решили воспользоваться этой мерой поддержки, оплатив путевку самостоятельно», – рассказывает Надежда.

27 мая, 15:41

Как оформить кэшбек на детский отдых в оздоровительные лагеря Алтайского края

50% скидку по программе детского туристического кэшбека можно получить даже если родители уже воспользовались компенсацией из краевого бюджета, причем неограниченное количество раз

С ее слов, заявление, оформленное на портале Госуслуг, одобрили еще 18 августа. С тех пор прошло больше месяца, а поступлений так и нет. Возврат половины стоимости путевки должен быть в размере более 7 тыс. рублей. Для семьи это серьезная сумма.

«Я кое-как нашла в интернете телефон «горячей линии». Позвонила. Мне что-то невнятно объяснили. Сказали: «Ждите, если в течение двух недель деньги не придут, звоните еще», – рассказала родительница.

«Не все понимают механизм»

«Толк» позвонил на «горячую линию» по номеру 8-961-983-9920. Специалист «Алтайского краевого центра отдыха, туризма и краеведения» Егор Кузнецов пояснил, что обращения о задержках выплат по кэшбеку от родителей действительно поступают.

«Их беспокойство понятно. Дело в том, что не все понимают весь механизм начислений. Практика показывает, что с момента одобрения до начисления средств проходит чуть больше месяца», – рассказал специалист.

Он уточнил, что Надежда может обратиться к нему напрямую, предоставив номер заявления и указав ФИО. Это позволит сделать запрос и прояснить ситуацию.

«Возьму на контроль. Волноваться не стоит. Если заявление одобрено, деньги обязательно поступят», – добавил Егор Кузнецов.

В «Национальной системе платежных карт» по телефону 8-800-100-54-64 пояснили, что самостоятельно проверить информацию о начислении возврата по кэшбеку на детский отдых можно в Личном кабинете на портале Госуслуг, на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге.

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