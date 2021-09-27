Горняк22: Некоторым категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября

Деньги Фото: Анна Меньшикова, Толк

Предстоящая индексация обойдет стороной сотрудников бюджетных сфер, упоминание о которых содерится в майских указах президента, — педагогов, медработников и т.д.

Повышение заработной платы произойдет с 1 октября для некоторых категорий российских бюджетников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Кого ждет индексация

Повышение затронет сотрудников:

учреждений соцсферы и гидрометеорологической службы,

спасательных центров Министерства чрезвычайных ситуаций,

реабилитационных центров для инвалидов,

центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта,

центров гигиены Роспотребнадзора и ряда других.

При этом мера не затронет профессии из списка в майских указах президента (в том числе медики и учителя), так как им оклады уже индексируют с начала года.

Насколько повысят зарплату

Размер увеличения заработной платы будет зависеть от конкретной профессии и региона, но в среднем составит около 4%, пишет газета. Региональные власти также имеют право определять размер надбавки (но не ниже установленного на федеральном уровне). Кроме того, проиндексируют все начисляемые в процентном соотношении от оклада доплаты.

Ранее «Толк» рассказывал о вакансиях в Алтайском крае с зарплатой в 200 тысяч рублей.

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