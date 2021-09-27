Горняк22: 249 случаев COVID-19 зарегистрировали за сутки в Алтайском крае

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Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Барнауле (72), Рубцовске (19), Бийске (18), Камне-на-Оби (8)

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 26 сентября сообщает региональный оперштаб.

«Выздоровело 98 пациентов, умер 21 человек, от COVID-19 – 19», – говорится в сообщении.

Общее число заболевших достигло 76 672. Выздоровели 59 096 человек, умерли 5 338.

В госпиталях на лечении находятся 3044 пациента, из них 516 в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 216.

Ранее эксперт назвал наиболее уязвимую к COVID-19 группу детей.

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