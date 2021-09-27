Горняк22: Это не обязательно, но к вам придут: как пройдет перепись населения на Алтае

Огород. Лопата. Посадка Фото: Goumbik с сайта Pixabay

Жители Алтайского края и Республики Алтай смогут самостоятельно оставить о себе информацию в рамках переписи на портале Госуслуги, но это не избавит их от контакта с переписчиком

15 октября в России стартует Всероссийская перепись населения-2020, которую несколько раз откладывали из-за пандемии. О том, как она будет проходить на Алтае, рассказала руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

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Какими способами можно пройти перепись

Их всего три. Первый – это самостоятельное прохождение переписи на портале Госуслуги. Для этого необходимо иметь электронную подпись. Там можно переписать как себя, так и членов своего домохозяйства.

Второй способ – это явка на стационарный приписной участок. Он подойдет людям, которые по каким-то причинам не могут пройти перепись самостоятельно, или не хотят, чтобы к ним домой приходили переписчики. Такие участки будут работать на базе МФЦ.

Третий, классический способ – дождаться переписчика дома и передать ему всю необходимую информацию, которую он занесет в планшетный компьютер.

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Можно ли избавиться от личного визита переписчика

Нет. Переписчики в любом случае должны посетить все квартиры и домохозяйства.

Гражданам, переписавшимся на портале Госуслуги, придет индивидуальный цифровой QR-код, который можно будет предъявить переписчику во время его визита, чтобы он не делал двойную работу. Такой же код выдадут на стационарных участках в МФЦ.

3

Обязательно ли участвовать в переписи населения

Законодательно обязательное участие граждан в переписи населения не закреплено. Участие добровольное.

Служба статистики обращает внимание на то, что чем больше жители представят о себе информации, тем полнее государство будет знать о том, в каких условиях живут граждане. Результаты сельхозпереписи помогут детальнее оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, и выработать актуальные программы поддержки и развития села, крупных аграрных и фермерских предприятий, малых подсобных хозяйств.

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Можно ли отвечать не на все вопросы

Да. На вопросы можно отвечать выборочно, в том числе на портале Госуслуг.

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Как узнать, не пришел ли под видом переписчика мошенник

Переписчики будут иметь удостоверение. Оно считается действительным при предъявлении паспорта. Также всех переписчиков обеспечат специальной экипировкой и планшетными компьютерами.

Если все же возникнет подозрение, действительно ли пришел переписчик, можно позвонить в управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай и уточнить, кто из переписчиков работает на конкретном участке.

6

Когда будут результаты переписи

Предварительные результаты переписи появятся в апреле 2022 года. Окончательные – в четвертом квартале 2022 года.

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