Горняк22: Соцсети: в Новоалтайске жители дома сами закатали ямы на дороге

Ямы на дороге Фото: "Толк"

В опубликованном видео показано, как легковой автомобиль утрамбовывает свежеуложенный в ямы асфальт, а стоящая рядом женщина держит сигнальную ленту

В Новоалтайске местные жители якобы сами провели ямочный ремонт, сообщает паблик «Барнаул 22».

«По словам очевидцев, люди в Новоалтайске самостоятельно, за свои деньги латают дыры на дорогах», – говорится в посте.

В комментариях пользовательница, представившаяся жильцом дома, пояснила, что ТСЖ закупило асфальт, и люди сами укладывали его.

«Председатель просила жителей выйти помочь. И люди шли, так как машины свои ставят. Это придомовая территория, там даже дорожники зимой снег не чистят, не говоря уже о ремонте дорожного покрытия», – написала она.

При этом на снятых кадрах видно, что одна из ям возникла прямо на обочине дороги.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жители дома в Барнауле собственными силами заделали дорожные ямы.

ТОЛК