Горняк22: СК задержал двух участников банды Басаева и Хаттаба

Операция в Ботлихском районе Дагестана Фото: sledcom.ru

Совместная операция ведомства с сотрудниками Федеральной службы безопасности и МВД России прошла при силовой поддержке Росгвардии

Следственный комитет РФ задержал еще двух членов банды Басаева и Хаттаба, подозреваемых в серии нападений в конце 90-х годов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что речь идет об уроженцах Ставрополья Алимхане Мусаеве и Альберте Елакаеве.

По данным следствия, в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба мужчины вступили в середине лета 1999-го. В августе того же года по меньшей мере тысяча вооруженных боевиков устроили мятеж на территории Ботлихского района Дагестана.

Жертвами массированного обстрела стали 33 человека, еще 34 получили ранения.

Мусаеву и Елакаеву готовятся предъявить обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе – в бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военных и сотрудников полиции.

Правоохранительные органы продолжают искать остальных участников нападения.

Ранее стало известно, что участник захвата школы в Беслане просит смягчить ему приговор.

ТОЛК