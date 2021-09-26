Горняк22: Шаманов прошел в Госдуму от алтайской тергруппы «Единой России»

Владимир Шаманов Фото: instagram.com/schamanov56

Представительство региона в новом составе федерального парламента точно сократится. Минимум – на один: с десяти до девяти депутатов

Территориальная группа «Единой России» Алтайского края и Республики Алтай получила один мандат в Государственной думе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил политолог Антон Понкрашёв.

«Депутатом Госдумы становится Владимир Шаманов», – сообщил он.

Также, по данным Понкрашёва, Александр Терентьев становится депутатом Госдумы от «Справедливой России» по списку партии.

Ранее «Толк» сообщал о том, что «ЕР» на Алтае показала крайне скромный результат в разрезе территорий, и была вероятность, что от региона в Госдуму пройдет только лидер списка генерал Владимир Шаманов. Что касается эсера Терентьева, то с его прохождением в ГД было не все очевидно, писал «Банкфакс».

ТОЛК