Горняк22: Эпидемиолог возложил вину за новый подъем заболеваемости COVID-19 на непривитых

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При этом контакт с вирусом завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести, отметил в интервью агентству эксперт

Очередное увеличение числа вновь инфицированных COVID-19 в России может произойти из-за невакцинированных граждан – такой прогноз в разговоре с ТАСС сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Предположительно, [рост заболеваемости произойдет] за счет тех, кто не вакцинировался», – заявил эксперт на вопрос о том, за счет каких категорий граждан будет новая волна пандемии.

Между тем ранее стало известно, что в ведомстве «надеются» на более низкую заболеваемость коронавирусом.

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