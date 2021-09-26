Горняк22: Композитор Игорь Крутой впервые рассказал о внебрачном сыне

Игорь Крутой Фото: instagram.com/igorkrutoy65

Молодого человека зовут Яков – также как отца музыканта. По словам композитора, сын поразительно похож на него самого и деда

Композитор и продюсер Игорь Крутой впервые откровенно рассказал о внебрачном сыне. Признание артист сделал в эфир программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

О существовании еще одного ребенка Крутой узнал три года назад и не сразу поверил в родство, попросив пройти молодого человека ДНК-тест. Только получив результаты анализа, музыкант признал отцовство.

«В моей жизни появился человек, ответственность за которого я несу и буду нести. Это моя кровь, родной мне человек», – заявил 67-летний Крутой.

Известно, что сына Крутого зовут Яков, сейчас ему 30 лет и он занимается боксом. Мать мужчины умерла после болезни. Ее имя и обстоятельства связи с известным деятелем не раскрываются.

У Крутого также есть два взрослых ребенка – 39-летний сын Николай от первой жены Елены и 18-летняя Александра от второй жены Ольги. Он также удочерил дочь супруги от другого брака, Викторию. У Игоря Крутого подрастают три внучки.

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