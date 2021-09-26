Горняк22: «КП»: барнаулец надругался над несовершеннолетней сестрой
Ребенок Фото: pixabay.com
По сведениям издания, сейчас мужчина помещен в следственный изолятор Новосибирска — его подозревают еще в одном аналогичном преступлении
Следователи в Барнауле возбудили уголовное дело против мужчины о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на полицейскую сводку.
Речь идет об иных действиях сексуального характера с применением насилия.
По данным издания, преступление горожанин совершил в период с конца декабря 2018 по сентябрь 2019 года, девочке на тот момент не исполнилось 14 лет.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Новосибирска за совершение аналогичного преступления в этом городе.
В середине августа в Барнауле мужчина напал на девочку, заведя в кусты под предлогом покормить белок.