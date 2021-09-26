Горняк22: Мария Прусакова в «Вестях» с Брилевым раскрыла секрет похудения
Мария Прусакова Фото: "Вести"/"Россия-1"
Коммунистка заслужила комплимент от одного из ведущих журналистов страны, который не смог не отметить прекрасную форму матери двоих детей
Избранный депутат нового созыва Госдумы, руководитель отделения КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова стала одной из героинь субботнего выпуска «Вестей» с Сергеем Брилевым на «России 1».
В первую очередь журналист отметил, что результат, который политик показала на выборах, «впечатляющий». И не смог не обратить внимание на то, «как похудела этот политолог по образованию и мама двух детей».
«Я за три дня сама 84 избирательных участка в Барнауле объехала. Все ушло в политический вес», – объяснила Прусакова.
Она призналась, что ее фигура «сейчас больше всего обсуждается», и поправила декольте.
Говоря о предстоящей работе, коммунистка сообщила, что еще не знает, в какой комитет новой Думы войдет, – это будет зависеть от решения руководства партии.
«В политике не бывает друзей, а только временные союзы. По этому мы готовы договариваться сегодня в интересах жителей Алтайского края с кем угодно», – резюмировала она.
Прусакова стала главным триумфатором выборов: предварительно краевая организация КПРФ стала одной из тех в партии, что показали наилучшие результаты среди регионов России. По своему округу при явке 38,73% политик набрала больше других конкурентов – 27,2% голосов избирателей.
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Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова
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В Барнауле молодой мужчина выпал из окна девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».
По данным источника, инцидент произошел вечером 25 сентября по адресу улица Кавалерийская, 3.
«Живой, увезли на скорой», – говорится в сообщении.
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