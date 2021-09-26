ГОРНЯК22 27.09.2021
Общество

Горняк22: В Барнауле полуголый мужчина выпал из окна девятиэтажки

Горняк22
17 часов Ago

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова

По предварительным данным, барнаулец выжил. С места происшествия пострадавшего забрала бригада скорой медицинского помощи

В Барнауле молодой мужчина выпал из окна девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

По данным источника, инцидент произошел вечером 25 сентября по адресу улица Кавалерийская, 3.

«Живой, увезли на скорой», – говорится в сообщении.

Ранее «Толк» сообщал подробности о выпавшей из окна в свадебном платье жительнице Рубцовска.

ТОЛК

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