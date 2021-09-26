Горняк22: В Барнауле полуголый мужчина выпал из окна девятиэтажки
Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова
По предварительным данным, барнаулец выжил. С места происшествия пострадавшего забрала бригада скорой медицинского помощи
В Барнауле молодой мужчина выпал из окна девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».
По данным источника, инцидент произошел вечером 25 сентября по адресу улица Кавалерийская, 3.
«Живой, увезли на скорой», – говорится в сообщении.
Ранее «Толк» сообщал подробности о выпавшей из окна в свадебном платье жительнице Рубцовска.