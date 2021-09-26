Горняк22: Появились кадры из открывшегося в Барнауле собора Александра Невского

Александро-Невский собор Фото: Виталий Барабаш

В храме обустроили гардероб, что будет удобно на длительных службах, ведь впереди холода. Внутри высокие потолки, большие окна, мраморный пол и много света

В Сети появились кадры из открывшегося в Барнауле Александро-Невского собора. Их публикует аккаунт napulse.tv в Instagram.

«Этого события ждали несколько десятков лет: дата освящения храма выгравирована на каменной доске на входе в храм», – говорится в публикации.

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Собор, закладной камень которого установили еще в 1991 году, открыли в городе 25 сентября. Он находится на улице Антона Петрова, 221 – возле квартала «Невский».

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