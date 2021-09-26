Горняк22: В Сети показали «волшебное» преображение Мизюлинской рощи Барнаула
Проект благоустройства Мизюлинской рощи Фото: пресс-центр администрации Барнаула
На опубликованных кадрах видны вымощенные плиткой извилистые дорожки, идущие между деревьев, спортивный уголок и зона отдыха с лавочками
Кадры Мизюлинской рощи Барнаула после благоустройства появились в Сети – снимки опубликовал аккаунт instamam_brn.
«Поистине волшебное преображение», – подписали снимки.
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Благоустройство рощи проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда» – в 2020 году площадку выбрали жители города с помощью интернет-голосования. Ранее в мэрии обещали завершить работы к 1 сентября.