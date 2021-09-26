Горняк22: Основатель SpaceX Илон Маск расстался с певицей Граймс
Илон Маск и Граймс Фото: instagram.com/elonmusk
По словам предпринимателя, они с артисткой «все еще любят друг друга», часто встречаются и сумели остаться в хороших отношениях
Основатель американской компании по производству космической техники SpaceX Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс после трех лет отношений. Об этом сообщает западный таблоид Page Six.
«Мы в процессе расставания», — цитирует бизнесмена издание.
При этом Маск отметил, что они «все еще любят друг друга», часть встречаются и сумели сохранить хорошие отношения.
Причин разрыва называется то, что паре приходилось жить на два города – Техас и Лос-Анджелес.
Маск и Граймс подтвердили отношения весной 2018 года. Спустя два года у них родился сын, которого назвали необычным именем X Æ A-12. Для 33-летней артистки этот ребенок стал первым. У 50-летнего Маска уже было пять детей от первой жены Жюстин Уилсон.