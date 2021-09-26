Горняк22: В России пятый день регистрируют более 800 смертей в сутки от COVID-19

Медицина. Лаборатория Фото: pixabay.com

В Москве зафиксировали 3 211 новых случаев инфекции, в северной столице – 1 907, в Московской области – 1 106. На четвертом месте – Самарская область (569)

В России за сутки 822 человека умерли от коронавирусной инфекции. Об этом 25 сентября сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, число смертей превышает 800 пятый день подряд – в последний раз такое фиксировали в середине августа. Общее число жертв инфекции достигло 203 095.

Кроме того, впервые с 14 августа в стране выявили более 22 тысяч новых заразившихся COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердился у 7 398 415 человек.

Ранее эпидемиолог заявил о том, что вина за новый подъем заболеваемости COVID-19 будет лежать на непривитых гражданах.

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