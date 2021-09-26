Горняк22: Алтайкрайстат опроверг невыплаты участникам микропереписи

Алтайкрайстат Фото: "Толк"

Здесь заявили, что опубликованные в СМИ данные не соответствуют действительности — якобы с переписчиками рассчитались в срок

Алтайкрайстат опроверг появившиеся данные о якобы невыплатах участникам сельскохозяйственной микропереписи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Отдельные СМИ публикуют недостоверную информацию о фактах несвоевременной оплаты работ, выполненных переписчиками, привлекаемыми к Сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», – говорится в сообщении.

Здесь также «официально сообщили», что 21 сентября завершили перечисление денежного вознаграждения переписчикам за выполненные работы – «за неделю до наступления предельного срока оплаты».

Ранее участники мероприятия пожаловались журналистам на то, что не получили причитающихся денег.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в Алтайском крае в августе 2021 года. Переписчики подсчитывали поголовье скота и объемы выращенных овощей в подсобных хозяйствах местных жителей.

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