Горняк22: Под Алейском в лобовом ДТП столкнулись КамАЗ и иномарка

ДТП под Алейском Фото: vk.com/incident22

В Сеть выложили видео с месте происшествия, на котором можно увидеть, что легковая машина получила сильные повреждение. У неё фактически оказался смят весь перед

Под Алейском на 145-м километре трассы А-322 лобовом ДТП столкнулись КамАЗ и иномарка, сообщает «Вести Алтая».

По предварительным данным, водитель легковушки начал обгон и не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся машины. В итоге автомобиль врезался в грузовик.

В результате аварии водитель иномарки получил перелом ноги.

Ранее на барнаульском перекрестке две иномарки разнесли киоск. Очевидцы случившегося выложили фото, на котором можно увидеть, как в ДТП одна из машин врезалась в киоск и вырвала ему сайдинг.

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