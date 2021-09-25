Горняк22: Пьющий житель Алтайского края в ходе ссоры зверски убил мать и бабушку

Нож. Убийство Фото: pixabay.com

Трагедия в одном из сел Шипуновского района произошла 21 сентября. По ходатайству следствия, обвиняемого заключили под стражу

27-летнего жителя Шипуновского района в Алтайском крае обвиняют в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального следкома.

21 сентября мужчина поссорился со своей 56-летней матерью. Она ругала его за то, что он часто выпивает и поздно возвращается домой. В ответ молодой мужчина нанес матери множественные ножевые ранения.

Кроме того, мужчина набросился и на свою 81-летнюю бабушку – её он также убил ножом. От полученных травм женщины скончались на месте.

В данный момент мужчину заключили под стражу. Следствием проводится сбор доказательств к уголовному делу.

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