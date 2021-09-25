Горняк22: СМИ раскрыли содержание предсмертной записки главы пермского СК
Следственный комитет РФ Фото: sledcom.ru
По данным «Ъ», у Сарапульцева не было проблем на работе, при этом ранее он уже якобы предпринимал попытку свести счеты с жизнью
Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцева, тело которого с признаками суицида нашли в собственном доме, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «Коммерсант».
На листе бумаге, обнаруженном на месте происшествия, Сарапульцев пишет, что «пожил достаточно» и просит прощения у бога «за все прегрешения».
По сведениям издания, тело нашла супруга главы управления.
Ранее «Толк» сообщал о том, что накануне самоубийства участвовал в совещании у начальства, посвященному вооруженному нападению на пермский вуз. После этого от расследования отстранили многих следователей.
Сергей Сарапульцев возглавлял Следственный комитет Пермского края с 2018 года. Коллеги отзываются о нем положительно.